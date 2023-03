Los hinchas de Universidad de Chile están respirando más tranquilos con los resultados de la actual campaña azul en el Campeonato Nacional, que la alejan de los paupérrimos torneos de los años anteriores.

Por lo mismo, muchos se han vuelto acercar al estadio, como ocurrió con el actor Claudio Arredondo, quien asistió con su hijo al estadio Santa Laura, en el empate 1-1 ante Unión La Calera.

De múltiples personajes, no tuvo problemas en conversar con Bolavip, para contar la emoción que su hijo le pidiera ir juntos a ver a la U.

Arredondo fue con su hijo al Santa Laura.

"Estoy feliz por los resultados, llevamos tres partidos ganados que hace rato no teníamos. Pero lo que más me tiene feliz es que mi hijo me pidió venir al estadio y eso es un recuerdo cuando yo venía con mi viejo", comentó.

- ¿Vuelve la esperanza azul?

Estamos con mucha esperanza en lo que viene, él tiene que aprender a sufrir con la U, porque si no se sufre no eres de la U.

- ¿Muy temprano para hablar de ilusión?

Hemos sufrido mucho para ilusionarse, prefiero ir paso a paso.

- ¿Qué le parece el trabajo de Mauricio Pellegrino?

Lo encuentro un tipo super serio, que era lo que se necesitaba en realidad, no esos tipos que se venían a ofrecer y decían que se venían caminando.Me han gustado sus declaraciones, sobre todo eso del trabajo con los cabros jóvenes. Creo que las sociedades anónimas lo que se tienen que dar cuenta es que el futuro del fútbol es invertir en las divisiones inferiores.

Pelluco

Son muchos los personajes que ha interpretado Claudio Arredondo en su exitosa carrera como actor, pero uno de ellos fue el de Basilio Concha, en la teleserie "Amores de Mercado" de TVN.

Arredondo en la teleserie "Amores de mercado".

Justo coincide que algunos hinchas han dicho que el técnico Pellegrino tiene un aire con el Pelluco, protagonista del éxito televisivo, donde Arredondo aprueba el apodo.

"Se parece, es verdad (risas). Ojalá le vaya bien en el fútbol como en la teleserie, que todavía se mantiene número uno del rating", comentó.