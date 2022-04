La Universidad de Chile atraviesa un complejo momento en el torneo nacional, esto debido a que los Azules sumaron una nueva caída el reciente fin de semana ante Coquimbo Unido, la cual los deja muy cerca de la zona del descenso.

En lo que es la antesala del importante duelo que afrontará el conjunto Laico ante Palestino por la decima fecha del campeonato, Bastián Tapia dialogó con La Magia Azul y se refirió a lo que ha sido su protagonismo en el equipo de Santiago Escobar en este inicio de torneo.

“Me he sentido super bien, estoy super contento de poder estar acá, de poder jugar en el club que uno ama. En lo personal estoy super feliz, espero poder demostrar en la cancha la felicidad, hacer buenos partidos, representar de buena manera al club. Estoy super contento con mis compañeros y la oportunidad que me están dando”, inició comentando Tapia.

El defensor de los Azules comentó lo que ha sido la utilización de jugadores jóvenes en el proceso del entrenador de la U, en donde ha existido la crítica por la inexperiencia que existe en el plantel, pero a lo que Tapia le parece un excelente proceso pensando en el futuro.

“Creo que actualmente uno va sumando la experiencia y va aprendiendo del estilo de juego, la manera de jugar con el pasar del tiempo, jugando partidos o instancias importantes. Estamos en proceso de eso, los jugadores jóvenes creo que respaldan un éxito y buenos triunfos para un futuro, creo que es bastante importante el hecho de que hayan muchos jugadores jóvenes y que nos vayamos complementando con jugadores de experiencia al lado. El proceso que estamos viviendo tiene un buen destino”, comenta el zaguero.

Finalmente, Tapia expresó lo que han sido sus sensaciones con el momento que vive el equipo, en donde es consciente de que están en un equipo grande y que están a tiempo para mejorar sus resultados los cuales los lleven a pelear por cosas importantes

“Estamos en un club super grande, donde ameritamos ganar todo lo que estamos jugando, obviamente no ha sido así, pero creo que ese es el ideal, que esa es la mentalidad que tenemos y esperamos poder conllevar esto de buena manera, de poder sacar esto adelante y hacer buenos partidos, ser un equipo regular, hacer un buen torneo en general y creo que todavía que quedan bastantes fechas. Hay que darse cuenta de que estamos a tiempo de poder hacer un buen campeonato”, cerró.