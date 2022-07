La Universidad de Chile sigue estancada en la medianía de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, todo tras su agónico empate ante Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñan por la decimoséptima fecha del fútbol chileno.

Uno de los jugadores que ha tomado importancia con la llegada deDiego López al Romántico Viajero ha sido Bastián Tapia, el cual acompañó a Nery Domínguez en su debut en la zona defensiva, y quien partido a partido comienza a ganarse el cariño de los hinchas.

Hay que recordar que el oriundo de Antofagasta viene de ser capitán en los partidos de Copa Chile ante General Velásquez y anotar en el triunfo agónico en la fecha 16 ante La Calera.

Ahora, el novel futbolista se tomó un tiempo y conversó el diario Las Últimas Noticias acerca de su futuro en el fútbol y los consejos que le entregan algunos compañeros a la hora de jugar.

Tapia se ha apoyado en los consejos de los dos centrodelanteros azules a la hora de defender | Foto: Agencia Uno

"Jugué mucho en el barrio. Por ahí tengo patita fuerte y no le tengo miedo al choque. Mis tíos me enseñaban mañas, pero ahora a compañeros como Junior (Fernandes) o Ronnie (Fernández) les pregunto qué es lo que más le molesta a los delanteros", aseguró Tapia.

ver también Ojeda lamenta el empate de la U que se les escapó al último el triunfo

Acerca sobre su futuro en el fútbol profesional, Tapia la tiene clara."Primero hay que consolidarse acá y para eso estoy enfocado. Y después me gustaría jugar en Argentina. Allá no hay equipo chico y su liga es muy intensa. Y en Europa me gusta la liga italiana. Siempre se ha dicho que los mejores centrales están en Italia", cerró.