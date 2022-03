Mientras la Selección Chilena se enfoca en lo que será el trascendental compromiso ante Brasil, la Universidad de Chile se sigue preparando para el partido pendiente ante Unión Española por la sexta jornada del Campeonato Nacional.

Los Azules deberán viajar hasta Valparaíso con varias bajas producto de las nóminas de las diversas selecciones sudamericanas, tal es el caso de Hernán Galíndez, José María Carrasco y Ronnie Fernández.

Gracias a estas bajas, el joven zaguero Bastián Tapia volverá a sumar minutos con el Romántico Viajero ante los Hispanos, luego de ser expulsado en el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo por derribar a Marcos Bolados antes de ingresar al área de la U.

"Yo como defensa, la función necesaria es tratar y hacer lo posible para que no me hagan un gol. De ahí si es que llega a ocurrir otro infortunio es parte del fútbol. Pero creo que hice lo que tenía que hacer, no iba a soportar un quinto gol o reprocharme por no haber hecho lo necesario para evitar uno", detalló el central de la U en conversación con En Cancha.

"Me gustaría un día ganar el clásico en el Monumental, es una de las metas que tengo que lograr como futbolista, es un sueño y espero hacerlo, que se me de la oportunidad. El fútbol siempre da revancha y espero algún día ganar en el Monumental", agregó.

Luego, fue consultado acerca de su relación con el adiestrador colombiano Santiago Escobar y recalcó que "el profe nos da mucha confianza, tiene un muy buen trato y esperamos poder ratificar el buen trabajo que hacemos durante la semana de partido a partido. Esperamos hacer un buen campeonato, ir mejorando y consolidando nuestro estilo de juego".

Finalmente, Tapia dio a conocer los objetivos que tiene en el cuadro laico. "Mi objetivo siempre en la U es ser campeón, ojalá hacerlo en este campeonato. Lograr muy buenos partidos, buenas actuaciones, somos un club grande, tenemos los jugadores para hacerlo, tenemos que consolidarnos, somos un plantel nuevo. En el ámbito personal espero consolidarme, agarrar un puesto importante dentro del club, sueño con un día ser ídolo", sentenció.