Universidad de Chile no descansa luego de conseguir la salvación en el Campeonato Nacional. Este lunes, se fue determinando quienes son los futbolistas que continuarán en el club con miras a la próxima temporada, como también otros que saldrán de la institución en busca de nuevas oportunidades en cuanto a lo futbolístico.

El centrocampista Camilo Moya fue uno de los que habló a la salida del Centro Deportivo Azul, donde se le consultó por su continuidad de cara a la próxima temporada y confirmó que seguirá en la institución haciendo cumplir su contrato.

“Me quedo el próximo año, me quedó en la U. Me queda un año de contrato y la idea es consolidarme, creo que es un año que tengo que aprovechar para consolidarme y después poder mirar hacia el futuro”, comenzó expresando el futbolista azul.

Pero no quedó todo ahí, debido a que también se tomó el tiempo para hacer un balance de su año deportivo. “Yo lo dije ayer, las vacaciones me van a servir para reflexionar. No tuve un gran año y esto me va a servir para darme cuenta de dónde estoy. Estoy en el club más grande de Chile, tengo que mejorar muchas cosas y eso va a ser fundamental para el próximo año. Todo va a depender de mí”.

No obstante, también dio a conocer que pensó en la oportunidad de salir del club. “Sí, pensé en partir, mi cabeza no estaba tan bien, pero gracias al apoyo de mi familia, mi polola, es que me ayudaron a decidir mi futuro y ellos querían que yo siguiera acá en la U”.