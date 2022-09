El magro presente de Universidad de Chile despertó el enojo de Fabián Guevara, histórico ex jugador de los azules quien no dejó pasar la oportunidad para repasar a la dirigencia de Azul Azul con ácida crítica y comparación a cómo se manejaba el club antes.

El presente de Universidad de Chile ha sacudido al mundo azul y a ex jugadores del cuadro universitario, quienes ven con sorpresa lo que sucede con el primer equipo y la campaña para el olvido que están teniendo.

A solo un punto de la zona de descenso y con una “final” ante Coquimbo Unido en el horizonte, el equipo dirigido por Diego López está con la soga en el cuello y deberá sacar las garras si no quiere bajar a la Primera B.

“La U cada año va peor, pero bueno, ahí está el tema de los dirigentes. La verdad es que cuando la U en otras ocasiones estaba mal, al menos daban la cara para engrupir a la gente, pero ahora no hay ningún dirigente que salga hablar, que digan qué van hacer. Se le está dando toda la responsabilidad al DT y a los jugadores y ellos no han hecho nada malo”, arrancó en su análisis Fabián Guevara en exclusiva con Bolavip.

La U sufre por todos lados. | Foto: Agencia UNO

El ex jugador expuso a la dirigencia como blanco de sus críticas: “Primero, la dirigencia que no tiene idea de fútbol, ha cambiado entrenador todos los años. Los jugadores, aparte, no los trajo él y cuando el equipo anda mal, la parte psicológica es clave. Les hacen un gol y se dan por perdido, no tienen capacidad de revertir resultados”.

“La culpa es de dirigentes, jugadores y no tanto López, porque llegó ahora último y con lo que tiene, tiene que andar armando el equipo. Con Católica se equivocó al dejar a Osorio afuera y en el planteamiento. Le quita confianza al equipo y todos los fines de semana cambia jugadores, no tiene un once titular o estable para sacar adelante los resultados”, complementó.

En el cierre, Fabián Guevara instala la duda sobre las verdaderas intenciones de la dirigencia de Azul Azul, asegurando que “Viendo el fútbol chileno, se tiene que salvar, pero yo creo que, en la U, los dirigentes no están muy convencidos de que la U se salve. A lo mejor tienen otros intereses económicos, nadie sabe nada porque no han dado la cara ni han dicho nada. Por el prestigio de los jugadores y la institución deberían sacarse la cresta y jugar todos los partidos como verdaderas finales, no solo contra Coquimbo”, remató.