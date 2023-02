El ex lateral izquierdo de los azules afirma que el cuadro universitario aún no ve la mano del entrenador y que no se ve un sistema táctico, criticando además el desempeño de Leandro Fernández.

La derrota de Universidad de Chile ante Palestino caló hondo en el mundo azul, donde el entrenador Mauricio Pellegrino está fuertemente cuestionado por su sistema de juego.

Fabián Guevara conversa con Bolavip analizando el momento de la U y no tiene dudas en criticar al DT por lo hecho hasta ahora.

"Vi el partido ante Huachipato y comparándolo con el de Palestino, no hay un cambio en el sistema de juego, no tiene un sistema definido, no hay presión, pierde tiempo reinventando jugadores", indicó.

Fabián Guevara critica fuertemente a Mauricio Pellegrino (Archivo)

Agregando que "uno pensaba que porque el entrenador venía de Argentina mejoraría el equipo, pero repito, yo no veo un cambio y no me gusta lo que pasa con Assadi y Osorio, el entrenador no los sabe ubicar o no les tiene mucha confianza, no sé".

Para Guevara, "la U juega a puros pelotazos y ese argentino (Leandro Fernández) que tiene arriba no es ninguna solución, yo prefiero poner ahí a Assadi, o poner a Guerra con Palacios y atrás de ellos Assadi para potenciar la ofensiva".