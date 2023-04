Universidad de Chile trabaja con todo en el Centro Deportivo Azul para llegar de la mejor manera para enfrentar a Audax Italiano por el Campeonato Nacional, encuentro donde los azules esperan contar con una de sus máximas figuras: el volante Darío Osorio.

El último partido del jugador de 19 años con la camiseta azul fue el 19 de marzo, cuando la U enfrentó a Deportes Copiapó en el estadio Elías Figueroa Brander y este fue reemplazado a los 86 minutos en desmedro de Renato Huerta. Luego, el canterano del Romántico Viajero no pudo estar presente en el amistoso con Paraguay tras presentar problemas físicos y ahora trabaja a toda máquina para llegar al partido ante los Itálicos.

El talentoso volante quiere estar ante los de La Florida | Foto: Photosport

Pese a esto, Cristian Mora, histórico jugador del elenco universitario, conversó con el programa Al Aire Libre de Cooperativa, donde le dio la receta al cuadro azul sobre la situación que vive Osorio.

"Yo siento que a Darío Osorio hay que darle vacaciones, más que digan que es joven y que puede jugar, yo creo que está fusilado. Hay que preguntarse el por qué no completa los 90 minutos, desde que lo he visto jugar no sé si tendrá un partido completo"

"Yo creo que en esa instancia el haber pasado de largo, no tener el descanso necesario igual que el resto le va a pasar la cuenta porque se va a empezar a lesionar de manera sucesiva y no va ser un jugador como lo quiere la U que sea un futbolista de alto rendimiento y exportable",

Recordar que el zurdo presentó en las últimas semanas un desgarro que lo marginó del encuentro ante River Plate en Argentina y el de Chimbarongo por Copa Chile, por lo que Mauricio Pellegrino mira de reojo la situación del nacido en Hijuelas.