El ex entrenador de Universidad de Chile manifestó el motivo por el que el cuadro azul no ha logrado terminar con la racha en favor de Colo Colo en el recinto de Macul.

César Vaccia entrega su teoría por la que la U no ha podido romper la mala racha con Colo Colo en el Estadio Monumental

César Vaccia habló con Pelota Parada en TNT Sports en la antesala del Superclásico. El ex técnico de Universidad de Chile entregó su teoría sobre el motivo que ha impedido a los azules no lograr triunfo ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

"Tengo una teoría en relación a porqué no hemos podido ganar teniendo buenos planteles. El fútbol tiene cinco aspectos, creo que todo el mundo los sabe. Hay un tema físico, técnico, táctico, reglamentario y mental o psicosocial incluso. Me parece que en igualdad de condiciones, lo que realmente importa o prima, es la parte mental. Creo que eso es fundamental", comenzó expresando el ex DT universitario.

"De alguna es como que aplasta cuando sale el equipo de Colo Colo y sale la U. Las 38 mil o 40 mil de Colo Colo que cantan todo el partido versus las 1.500 o 2000 de la U, por lo menos en el Estadio Monumental", agregó..

Respecto a este tema, Vaccia complementó con que "eso es un punto que hay que trabajarlo durante toda la semana. El liderazgo que tenga Mauricio (Pellegrino) es fundamental, porque hay jugadores que uno los observa y realmente no están metidos en el partido, están desconcentrados, están con problemas y uno sabe que al final no rendirán".

Los azules quieren romper la mala racha en Macul ante los albos | Foto: Agencia UNO

Por último, el ex entrenador del Romántico Viajero manifestó que "ahí es importante las herramientas de liderazgo y de coaching que tenga el entrenador para cambiar ese tipo de conducta. Me parece que prima lo mental y hay que hacer un trabajo muy profesional".

"Sé que la U tiene un cuerpo multidisciplinario, me imagino que hay un 'coach', el mismo Pellegrino y el cuerpo técnico. Los más grandes tienen que influir positivamente en los menores, en Dario (Ososrio) y (Lucas) Assadi y en todos los están jugando su primer clásico a estos niveles", cerró.