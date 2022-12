Universidad de Chile presentó este miércoles a su cuarto refuerzo: Matías Zaldivia. Sin lugar a dudas el más polémico de sus fichajes por venir de Colo Colo y cuya contratación ha revolucionado el mercado de pases.

Bolavip conversa con el ex entrenador de la U, César Vaccia, alguien que se oponía a este fichaje afirmando que “lo dije antes que llegara Matías, él es un buen jugador a nivel local, no tengo dudas. Un jugador ícono. Que jugó tanto tiempo en Colo Colo y al final la cultura nuestra es así, entonces, es muy complicado traerlo por lo que puede pasar".

Agregando que "se tomó esa decisión y ahora ya depende de Matías que juegue a un ciento por ciento y se gane el respeto y el derecho a jugar producto de su rendimiento, porque esto es así. Yo creo que habrá un tiempo que la va a pasar mal y eso nadie puede cerrar los ojos. Soy claro, yo no quiero que pase eso, pero sé que eso va a pasar”.

César Vaccia molesto con la dirigencia de la U por llegada de Matías Zaldivia (Archivo)

Vaccia critica a la dirigencia de la U porque "hay más jugadores que pudieron haber visto y podrían haber evaluado. Es una decisión más que lamentablemente toma la directiva".

Y en esa línea dispara con tod. "La gente que está ahí no conoce la cultura, no sabe lo que es la u, no sabe la historia, no sabe como reacciona la gente, no sabe las consecuencias en las decisiones. Esa parte no la maneja. Quizás eran bueno en sus profesiones, pero en el fútbol hay que tener un talento especial par ano equivocarse tan seguido", cerró.