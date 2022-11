César Vaccia no se prende ni con la posible llegada de Nico Guerra ni de Federico Mateos: "La U necesita refuerzos, no apuestas"

Universidad de Chile se arma, lento, pero se arma y la gran interrogante que se hacen los hinchas y todo el mundo azul, es si podrán volver a los primeros lugares y no sufrir como ha ocurrido en las últimas temporadas donde el descenso ha rondado a los azules.

Lo último que se ha sabido en relación a la U, es que Federico Mateos y Nicolás Guerra, ambos de Ñublense de Chillán, podría venir a reforzar a la U. César Vaccia, ex técnico bicampeón con los azules dialogó con Bolavip y fue bastante escéptico, primero, con el nombre del volante del cuadro de los diablos rojos, ya que experiencias pasadas no han sido buenas, cuando ha llegado un jugador extranjero a los estudiantiles.

"Lo que pasa es que la experiencia indica que estos jugadores como por ejemplo Marcelo Cañete, que fue el mejor en Cobresal, lo trajimos y mira lo que pasó. Ahora este chico Mateos que juega bastante bien, pero no se si podrá aguantar la presión y ser realmente el jugador que fue en Ñublense", enfatizó el ex entrenador.

Vaccia no le tiene mucha fe a la posible llegada de Mateos a la U (Agencia Uno)

Sobre el único refuerzo confirmado, Juan Pablo Gómez, Vaccia lo resaltó, pero que bajo ningún aspecto se trata de un futbolista que pueda marcar diferencias, "Gómez es potente, rapidito y es un jugador que puede ser, pero tampoco será una cosa como Mauricio Isla que llegó a Católica, pero es mucho mejor que Andía", reconoció el sanantonino.

También tuvo conceptos por la llegada del técnico argentino, Mauricio Pellegrino. Más que la llegada de algún entrenador en específico, lo que pide el ex seleccionador nacional es que sepa manejar emociones que requiere un equipo como la U. "Por curríclum, sí, pero acá la U debiera tomar lecciones de todo lo que pasó. Aquí no se trata de tener mayor o menor currículum, si no de un tipo que se maneje bien, que tenga las herramientas y no es necesario que sepa tanto de fútbol, el tema no va por ahí. Que sea un tipo simple, que tenga claro como atacar, defender y que tenga manejo de la inteligencia emocional", comentó Vaccia.

Finalmente tuvo palabras respecto al posible regreso de Nicolás Guerra a los laicos, si embargo, dice que es un buen jugador, tampoco es alguien de jerarquía y puso de ejemplo al archirrival, "él podría ser un jugador más, también, no es refuerzo. Nico es buen jugador, pero tenemos que ir en la búsqueda de jugadores que estén por sobre la media, de lo contrario obtendremos los mismos resultados, no veo refuerzos, son todos jugadores que son apuestas. No veo a un Leo Rodríguez o a un Beto Acosta o un Gorosito o como por ejemplo, un Lucero de Colo Colo. Espero que los traigan, porque si no seguiremos marcando el paso", cerró el ex entrenador azul.