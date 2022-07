Solamente quedan horas para que se cierre el mercado de pases en el fútbol chileno y los dirigentes de Universidad de Chile trabajan a toda velocidad para abrochar la llegada del centrodelantero argentino Tobías Figueroa, quien pertene a los registros de Deportes Antofagasta.

El ariete trasandino en más de alguna entrevista ha mostrado sus ganas de recalar en el Romántico Viajero, pero la negociación estaría en manos de Azul Azul, quienes no ven con malos ojos la contratación del espigado jugador.

Uno de los que alzó la voz por la posible llegada de Figueroa a la U fue César Vaccia, recordado DT en la década de los 2000, quien le levantó el pulgar a este posible fichaje.

"Es buen jugador Tobías. Es alto y puede jugar con Ronnie o Palacios o también lo puede hacer solo como centrodelantero", comenzó diciendo el ex adiestrador azul.

Figueroa no puede jugar con Los Pumas debido a la cantidad de extranjeros que hay en el plantel | Foto: Agencia Uno

Agregando que "me parece una muy buena posibilidad, ya que puede jugar de espalda, pivotea, juega bien y a pesar de lo alto no es lento. Puede ser un aporte".

Pero el campeón del fútbol chileno con la U fue más allá y recalcó que "si tu me das a elegir, yo no traería un delantero más porque tenemos a Ronnie (Fernández), a Cristián (Palacios) y Junior (Fernandes). A mí me encantaría que trajeran un número 10, alguien que genere, contagie porque estamos jugando poco al fútbol", sentenció.