La Delegación Presidencial de Valparaíso decidió no autorizar la realización del duelo entre Universidad de Chile y Unión Española por las semifinales ida de la Copa Chile. Algo que acogió estadio Seguro y finalmente, la Federación termina suspendiendo el partido,

Ahora, hay que resolver qué ocurrirá con el compromiso, por lo pronto los rojos de Santa Laura se acogen al reglamento y realizarán la solicitud de los puntos, debido a la imposibilidad de los azules de conseguir un estadio.

El cuadro hispano pedirá los puntos (Agencia Uno)

Reacciones hay muchas en virtud de este tema, quienes están de acuerdo en el proceder del equipo de Santa Laura, como otros que no. César Vaccia en diálogo con Bolavip sentenció que todo esto se debe por el comportamiento de algunos y que eso complica las cosas.

"Complicado, lamentablemente el reglamento es así. Esto tiene que ver con el mal comportamiento de algunas gentes de la U, no todas. He ahí la importancia de tener un estadio propio", señaló el ex entrenador bicampeón con los azules.

Pero si Unión debe solicitar los puntos o no, Vaccia es claro y cree que no es amigo de obtener triunfos en escritorios, pero que sí los rojos están acutando en base a la normativa y están en su derecho.

ver también Marcelo Díaz comparte con Las Leonas durante un live

"Si es un tema reglamentario, claro que lo pueden hacer. Lo otro ya tiene que ver con un tema ético, deportivo o sea, a mi no me gustaría ganar los puntos por secretaría, no debería ser. Pero si no hay otra opción, lamentablemente están en su derecho de reclamar los puntos", concluyó Vaccia.