La U no mostró en el Superclásico lo que venía haciendo las últimas fechas, pero no cabe duda que el que si mostró algo diferente fue Lucas Assadi, que con pocos minutos en cancha siempre intentó y generó dos tiros libres en favor de los azules.

La calidad del 10 de la U no está en duda y por eso los hinchas universitarios se preguntan ¿por qué no es titular? considerando su innegable calidad y el desequilibrio que aporta,

Cesar Vaccia tiene dos posibles teorías: "Debo imaginar o interpretar que en los entrenamientos Pellegrino encuentra que no está en un 100%, o no tiene la actitud o disposición, es lo que podría entender de esa decisión, que es más disciplinaria que técnico-táctica", asegura como primera opción.

"La otra posibilidad es que de acuerdo a su dibujo táctico y las funciones que le otorga a cada jugador, cree que Assadi no puede cumplirla, que tácticamente no encaja en su modelo de juego, de otra manera no se explica, que un jugador con tanto talento siga estando en la banca", agrega.

César Vaccia explica la suplencia de Lucas Assadi (Archivo)

De igual forma el DT bicampeón con Universidad de Chile en 1999-2000 igual endosa toda la responsabilidad en Mauricio Pellegrino.

ver también El fuerte consejo de Toselli a Assadi y Osorio en la U

"Uno como entrenador debe ser más claro, si bien es cierto uno no puede andar explicando a todo el mundo por qué juega o no juega un jugador, me parece a mi que Assadi y Osorio son jugadores del club, con un talento difícil de encontrar, exportables, de selección y al final el que toma la decisión es Pellegrino", cerró.