El histórico ex jugador de Universidad de Chile, Héctor 'Chico' Hoffens sigue en su parada de no ver a la U y así lo confesó a Bolavip Chile, donde se alegró por el triunfo azul de igual manera y espera que el 'veranito de San Juan' en la U dure un poco más para salvarse del descenso.

Universidad de Chile consiguió un revitalizador triunfo ante Universidad Católica por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2022, el cual le llega como anillo al dedo a los azules tras encontrarse en un delicado momento en el Campeonato Nacional.

Los dirigidos por Sebastián Miranda se impusieron claramente en el campo de juego a los tetracampeones del balompié nacional y no les dieron mayores chances en un partido que, incluso, pudo haber sido con resultado más holgado para la U.

Quien sigue sin querer saber nada de los azules es Héctor ‘Chico’ Hoffens, quien conversó en exclusiva con Bolavip Chile y aseguró que el ‘veranito de San Juan’ que viven los azules ojalá dure un poco más para salvarse del descenso.

La U ganó y se acerca a las semifinales de Copa Chile. | Foto: Agencia UNO

“Este triunfo sube todo para lo que viene en Universidad de Chile. Es como una anestesia, algo que te inyecta para mejorar el plantel de jugadores”, dijo en primera instancia sobre la ajustada victoria azul.

El calibre grueso de Hoffens vino cuando aseguró que se mantiene firme en su posición de no ver a la U: “Yo no he visto los partidos y no los voy a ver, solo veo los goles en las noticias. No hay otra solución, nada que renovar, es muy tarde ya y hay que terminar de la mejor manera posible y zafar de la situación en la que está la U, eso es lo más importante”.

En el cierre, Hoffens clama por la salvación azul para darle una alegría al hincha universitario: “La gente quiere estar tranquila. Es mucho tiempo ya (peleando en la parte baja), la gente sufre y hay que esperar que este ‘veranito de San Juan’ dure al menos las fechas que siguen”, remató.