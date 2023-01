Con desazón se retiraron los hinchas de Universidad de Chile del estadio Santa Laura. Y es que el equipo de Mauricio Pellegrino comenzó con el pie izquierdo en el Campeonato Nacional tras caer contundentemente ante Huachipato.

El conjunto universitario apeló al pelotazo, pero se encontró con una defensa férrea siderúrgica y una gran actuación del portero Gabriel Castellón, quien en los minutos finales tuvo varias atajadas importantes.

Claudio Borghi, ex entrenador y actual panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, analizó la primera derrota en la Era Pellegrino.

"Tiene mejor plantel que el año pasado, hay mejores nombres, pero es la pregunta de siempre: ¿Dos o tres jugadores, cinco o seis jugadores o un equipo bien conformado que esté bien ensamblado? Da la sensación que la U no tiene esa condición", aseguró el Bichi.

El conjunto universitario comenzó con dudas en el torneo nacional | Foto: Huachipato

"Me parece que la defensa se vio lenta hoy en muchos balones, un mediocampo que dejó algunos espacios entre su defensa y ellos mismo y ahí el jugador que se mete causó muchos problemas. Me parece que todavía la falta rodaje", remarcó.

Por último, el ex seleccionador nacional tuvo palabras para el estado de la cancha del Santa Laura. "En esa cancha no se puede jugar al fútbol, parece un potrero. Después de los cambios no mostró mejora, ni en el ataque ni en el mediocampo. ¿El mejor? Renato Huerta, quien es un juvenil y da la sensación que no tiene esa obligación y eso se agradece, pero le falta mucho trabajo"