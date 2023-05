Universidad de Chile obtuvo un empate como local frente a Cobresal por la penúltima fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional 2023. El cuadro azul todavía no convence del todo en el ataque y aquello preocupa entre los hinchas del conjunto universitario.

No obstante, en cuanto a preocupaciones, para Claudio Borghi existe un caso particular y que tiene que ver con uno de los jugadores que se proyectan como gran figura para el futuro. Es el caso de Darío Osorio, quien no ha podido repetir ese nivel del 2022 y que ha perdido terreno al mando de Mauricio Pellegrino.



Además, la 'Joya de Hijuelas' salió expulsado contra el cuadro minero en el minuto 74 por un manotazo a Nelson Sepúlveda y aquello ha traído diversas opiniones hacia el momento que vive el joven jugador y una de ellas es la del ex DT y actual comentarista de TNT Sports.

"Lo de Osorio es preocupante, me preocupa. No tengo el gusto de conocerlo, me encantaría conocerlo. Yo creo que está enojado, está defraudado. Y ojo cuando se le dan responsabilidades a un joven que no puede manejar, que no está preparado para manejar esto se crea una frustación y las frustraciones son importantes en la vida, porque uno tiene posibilidades de progresar, pero frustración tras frustración te va quitando este entusiasmo que hay por jugar", comenzó diciendo 'Bichi' en Todos Somos Técnicos.

El joven jugador fue expulsado ante Cobresal | Foto: Photosport

Por último, Borghi mantuvo que "esto sigue siendo un juego muy lindo, me encanta, a pesar que se juega mal. Pero hay que tener cuidado con las responsabilidades a personas no preparadas para el tema. No quiero decir que buscó la expulsión, pero estaba enojado en cancha", cerró.



Con la expulsión, Osorio se despide de la primera rueda del torneo y tendrá que pensar en lo que vendrá para el segundo semestre.