Claudio Palma no tuvo buenas palabras para el ex volante de la Universidad de Chile, Álvaro Brun, y pidió a gritos a un histórico azul para que le de 'mística' al cuadro universitario.

Claudio Palma critica la ausencia de histórico volante en la U: "Trajiste a Álvaro Brun, el único uruguayo que no pega patadas"

El fútbol chileno no para y uno de los nombres que sonó con fuerza para llegar a la Universidad de Chile fue Marcelo Díaz, pero este finalmente se terminó decantando por recalar en Audax Italiano, club donde ya suma tres partidos.

Claudio Palma, reconocido relator de TNT Sports, utilizó su espacio en el programa Futuro Fútbol Club para dar a conocer su opinión acerca del fallido traspaso de "Carepato" en la U.

"En la U a uno le hubiese gustado lo de Marcelo Díaz. Tu puedes decir que está en un escalón más abajo, pero ¿cómo no se iban a hacer los esfuerzos por un tipo como Díaz?", señaló el rostro del canal deportivo.

Los hinchas azules se siguen lamentando por el fallido retorno de Díaz al club universitario | Foto: Agencia Uno

Fue ahí que al reconocido locutor se le vino a la mente el nombre de Álvaro Brun, exjugador azul, quien tuvo un breve paso por el Romántico Viajero.

"Si hay algo que le falta a esta U no es correr más, es mística y esa te la entrega tres o cuatro jugadores que fueron importante en algún minuto de la historia de la U, lo de Marcelo Díaz a mí me parece impresentable. Trajiste a Brun con todo el respeto del mundo, el único uruguayo que no pega patada. ¿Quién te puede dar mística? Un tipo como Marcelo Díaz y ese tipo de cosas aleja de tener elementos referenciales en el plantel", destacó.

"Marcelo Díaz es más que Álvaro Brun, Luis Felipe Gallegos y Felipe Seymour, quienes llegaron en los dos últimos años", cerró Palma.