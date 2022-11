Se acaba una nueva temporada del fútbol chileno y comienza la danza de nombres para suplir la vacante que podría dejar Sebastián Miranda en Universidad de Chile, el cual llegó para apagar el incendio que dejó el uruguayo Diego López.

Los nombres que han sonado son: Sebastián Beccacece, Francisco Meneghini y Beñat San José, entre otros. Pero, Claudio Palma, reconocido relator de TNT Sports, utilizó su espacio en el programa Futuro Fútbol Club para entregar su favorito para tomar las riendas del Romántico Viajero.

"Yo creo que la U necesita un tipo catalizador, con experiencia, que conozca el club y haya dirigidos pescados grandes como Miguel Ángel Russo", partió diciendo el locutor.

Russo llevó a la U a las semifinales de la Copa Libertadores 1996 | Foto: Getty Images

"A mí me parece que es un tipo equilibrado, que ha manejado equipos pesados, estuvo en Boca Juniors y como técnico he conversado con varios ex U y me dicen que es muy buen técnico", añadió.

Por último, Palma le mandó un recado a los dirigentes de Azul Azul. "La U no está para experimentar y traer al mejor técnico de Ecuador y que le vaya mal", concluyó.

Vale recordar que Russo actualmente se encuentra sin club y su último paso fue por el Al-Nassr Football Club de Arabia Saudita, en el cual dirigió 20 partidos: ganó 15 cotejos, empató dos compromisos y perdió tres encuentros.