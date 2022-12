Universidad de Chile ya volvió a los entrenaimientos y tuvo su primer apretón ante Real San Joaquín en el Centro Deportivo Azul, preparando así la temporada 2023 en la que los azules deberán dejar atrás los malos resultados de los últimos años e intentara ir en búsqueda de la corona la corona del Campeonato Nacional.

Lo cierto es que dos de los últimos capitanes abandaron el barco y terminaron yéndose del equipo: el mediocampista Felipe Seymour y el delantero Ronnie Fernández, por lo que Mauricio Pellegrino tendrá que buscar un nuevo líder para el camarín azul.

El joven guardameta azul podría correr con ventaja al ser canterano de la institución laica | Foto: Agencia Uno

Bolavip Chile conversó con Patricio Mardones, quien dio su parecer ante este polémico tema que ha generado más de un debate entre los hinchas del Romántico Viajero

"La U siempre ha tenido la historia que los formados en el club deben ser capitán. A mí me tocó llegar al equipo y Luis Musrri era el capitán, después fue Cristian Mora y así. Hoy no sé como se lo va a tomar el entrenador y si va a seguir la tradiciendo", afirmó el ex centrocampista.

"De los que está hoy en día jugando está Cristóbal Campos que es formado en la U, está Nery Domínguez como extranjero, es que no veo a tantos que tengan lo de liderazgo. Más que liderazgo tiene que ser alguien formado en el club, porque no siempre los que son capitanes son los líderes", cerró el recordado jugador que ejecutó el gol que permitió a la U ser campeón en 1994.

Vale destacar que la U tendrá debut oficial en el Campeonato Nacional ante Huachipato el fin de semana del 22 de enero, por lo que todavía existe tiempo para elegir al jugador que portará la jineta de capitán.