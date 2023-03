La semana de Universidad de Chile se vio contaminada por la noticia de la lesión de Emmanuel Ojeda. En un principio se especuló que al ser un esguince de rodilla, quedaba automáticamente afuera del Superclásico, pero, el tema ha ido evolucionando, y al parecer depende de Mauricio Pellegrino si quiere arriesgar a su volante central.

Jorge Coke Hevia es de la idea de que si hay una posibilidad de que juegue el volante argentino, la U la debe tomar y arriesgarlo. "Depende mucho del cuerpo médico, pero si se infiltra y puede estar, tiene que estar en el Superclásico", asegura el periodista.

Respecto al reemplazante de Ojeda si es que en definitiva no se recupera, el profesional de Radio Pauta apunta a un compatriota del ex Rosario Central.

"La U no ha probado a Nery Domínguez ahí, a mi me gusta, para Chile lo puede hacer, pero como te digo, no lo ha probado", asegura.

Hevia aconseja a Pellegrino que se la juegue por Emmanuel Ojeda (Archivo)

Coke Hevia es duro con las otras posibilidades de cambio que tiene Ojeda. "Ni Cordero, ni Morales están a la altura de Ojeda, así que si se inflitra, debe ponerlo sí o sí", cerró.