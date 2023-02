El revitalizador triunfo de Universidad de Chile ante O'Higgins por la cuenta mínima no fue suficiente para escaparse de la ácida crítica de Coke Hevia, quien le puso los puntos a Mauricio Pellegrino pese al triunfo azul.

Coke Hevia le pone los puntos a Mauricio Pellegrino tras triunfo de U de Chile: "No entiendo esos técnicos que les gusta complicar el fútbol"

Universidad de Chile tuvo que ponerse el overol para derrotar a O’Higgins en un reñido compromiso en Rancagua, donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino -quien no se sentó en el banco por estar contagiado de Covid-19- ganaron por la mínima con gol de Leandro Fernández en los descuentos.

Si bien no fue una exhibición de fútbol por parte de los azules, fue suficiente para enfilar el segundo triunfo consecutivo y ponerse a tiro de cañón en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023.

Pese al triunfo, no todo son alegrías en lo que rodea al conjunto azul, ya que Coke Hevia conversó con Bolavip Chile y le puso los puntos a Mauricio Pellegrino quedando ajeno a la algarabía de la U por su nueva victoria.

Fernández se disfrazó de héroe en Universidad de Chile. | Foto: Agencia UNO

“Para mí lo de la U súper simple; gol de Leandro Fernández. ¿De qué jugó? Yo no entiendo la obsesión de imponer un esquema versus características de los jugadores, no lo entiendo”, dijo el calvo comunicador.

Hevia no entiende al ex DT de Vélez Sarsfield: “Si la U juega con dos delanteros, Fernández con el Chorri y el resto lo acomoda Pellegrino de acuerdo a las características que tiene, considerando a Osorio y el resto. Tampoco entiendo que no juegue Assadi”.

¿El calibre grueso? Para el final: “No entiendo esos técnicos que les gusta complicar el fútbol. Si a eso le agregamos que la U viene complicada hace 4 años y que metió dos victorias seguidas después de un siglo, una maravilla, espectacular, así se mejora más fácil, pero si Pellegrino no tiene ganas de flexibilizar no veo a la U peleando arriba”, remató.

¿Encontró Mauricio Pellegrino el esquema y los hombres ideales? De momento, es muy temprano para decirlo, pero lo concreto es que la U irá el próximo viernes por su tercer triunfo de manera consecutiva ante Curicó Unido en el Estadio La Granja de la Región del Maule.