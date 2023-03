El periodista de Radio Pauta reconoce que no le tenía fe al ex Ñublense, pero que su rendimiento en Universidad de Chile promete y que puede dar mucho más.

Luego del empate entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental, llegó el momento de los análisis y el mediocampo azul, salvo Emmanuel Ojeda, quedó al debe y uno de los apuntados fue Federico Mateos.

El ex Ñublense no logró marcar diferencias y siempre se le vio más preocupado de defender que de proponer, algo con lo que no está de acuerdo el periodista Jorge Coke Hevia, el que cree que el mediocampista es de lo mejor que tiene el equipo que dirige Mauricio Pellegrino.

"A Federico Mateos hay que darle tiempo, porque era el mejor de la U, o de los mejores de la U hasta la lesión. Después sí, le ha costado un poquito como a todos", asegura.

El comunicador es aún más tajante, asegurando que el mediocampista es casi el termómetro azul. "Cuando Mateos se cansa a la U se le acaban las ideas, a mi me parece que ha estado bien, y reitero, hay que darle tiempo, mucho más decepcionante me parecen otros", indica.

Coke Hevia le presta el ropero completo a Federico Mateos (Archivo)

Hevia es reiterativo afirmando que "hay que darle tiempo, no sería tan categórico, no le caería con todo, yo pensé que no iba a rendir, pero cuando vi el arranque de campeonato, dije oh mira".