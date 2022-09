La Universidad de Chile de Diego López quiere dejar atrás los malos resultados en el Campeonato Nacional, pero enfrente tendrá al complicado Coquimbo Unido de Fernando Díaz, elenco con el cual están peleando palmo a palmo en su afán de zafar del descenso directo a la Primera B.

Una de los grandes retornos para este trascendental encuentro será el de Luis Casanova, defensor central de la U, quien sufrió el corte del ligamento cruzado de la rodilla izquierda en el Torneo de Verano en Argentina, por el cual tuvo que ser operado y volverá ser titular después de siete meses fuera.

Jorge "Coke" Hevia, panelista del programa Pauta de Juego, se refirio a las altas expectativas que existe por parte de los hinchas azules con la vuelta del ex Deportes Temuco.

"Yo lo encuentro un buen jugador. Pero esto es como cuando valoras las cosas cuando no las tienes, típica frase, pero por momentos Casanova es Alberto Quintano, me parece un buen jugador pero no es Quintano y a eso hay que agregarle que entra en un momento durísimo después de siete meses", partió diciendo el reconocido rostro radial.

Casanova será parte de la novedosa línea de tres que preparó López | Foto: Agencia Uno

"Los miedos del corte del ligamento cruzado y sacártelo de la cabeza. No te va a pasar nada en los ligamentos cruzados en un rechazo, lo que cuesta son los giros al volver", explicó Hevia.

ver también Campeón de Copa Sudamericana no ve con malos ojos el cambio de esquema defensivo en la U

"Ojalá por la U y por Casanova que la rompa, no tengo nada contra él al contrario, es un jugador que vino de la B a un equipo que era cualquier cosa y se hizo cargo de la U cuando llegó", cerró.