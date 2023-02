El periodista de Radio Pauta no se convence de la formación que publicó Bolavip, ni del nuevo orden táctico de Mauricio Pellegrino.

Coke Hevia se la juega: "La formación de la U ante Curicó no es 4-4-2, es 4-3-3, ojalá me equivoque"

Universidad de Chile se enfrenta este viernes a Curicó Unido en la ciudad de las tortas, con la responsabilidad de ratificar el alza que tuvo en su juego en el ajustado triunfo ante O'Higgins.

Justamente en Rancagua los azules mutaron su tradicional esquema de 4-3-3 a un 4-4-2, algo que le quedó gustando al entrenador Mauricio Pellegrino, el que alineará ese sistema ante los de la banda roja.

Sin embargo, Jorge Coke Hevia no está tan convencido asegurando que "quiero ver qué tan cierto es eso, ojo, porque uno dice Poblete por un lado, Osorio por otro y doble nueve, también puede ser con Guerra y Osorio en las puntas y Leandro Fernández por el centro y quedas con tres en el medio".

El periodista de Pauta agrega que "quiero verlo en cancha para convencerme, para mí no es un 4-4-2, ojalá que me equivoque porque la U rendiría mejor con dos en punta".

Mauricio Pellegrino vuelve a la banca de la U luego del Covid-19 (Agencia Uno)

Porfiado como él solo, Coke se mantiene firme con sus convicciones y reitera su diagnóstico. "Para mi no es 4-4-2, para mi no va a jugar Osorio y Poblete con doble nueve, no, y si juega así está mal planteado otra vez", cerró.