Universidad de Chile sigue inmerso en una mala racha en el Campeonato Nacional y comienza a mirar de reojo la tabla de posiciones, donde actualmente se ubica en el décimo cuarto lugar a tan solo una unidad de descenso directo a la Primera B.

Uno de los temas post Clásico Universitario fue la no titularidad del joven Darío Osorio, mediocampista que venía siendo una de las figuras del elenco dirigido por Diego López y es el segundo goleador del cuadro universitario, pero aún así el charrúa decidió dejarlo en el banco de suplentes ante Universidad Católica.

Jorge "Coke" Hevia comentó esta situación en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta y le dio duro al estratega uruguayo Diego López.

"Ahí fue donde yo fui a averiguar, pregunté: lo saca porque se mareó en la semana porque claro viene el Wolverhampton con cinco o seis millones de dólares, pero no ¿Entonces? No pasó nada, eligió sacarlo. Hay que elegir sacar al mejor jugador", aseguró el comunicador radial.

Osorio ingresó en el segundo tiempo en desmedro de Vargas | Foto: Agencia Uno

Añadiendo que "a mí me mandó el dato de que sacaban a Osorio el buen amigo Christopher Antúnez, pero no lo vi el mensaje. No lo habría tirado en el programa, pero no por no creerle, sino porque puede ser una movida del técnico y al final terminó sacándolo".

"Y después yo empiezo con mis teorías porque hoy día se presta para todo ¿Y por qué no sacaste a Vargas, pusiste a Assadi de Assadi y pones a Poblete para cubrir la banda? Si no está tan mal pensado el cubrir la banda por Isla, lo que está mal pensado es que estás sacando a un cabro que cuesta seis palos verdes", cerró Hevia.