Compañero de Hernán Galíndez cuenta el traumático paso del arquero por la U: "Estaba callado, triste, me chocó que le pasara eso"

El portero argentino nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez sigue dando que hablar. Y es que el actual meta de Sociedad Deportiva Aucas viene de levantar el título de y ahora es uno de los elegidos por Gustavo Alfaro para estar en el Mundial de Qatar 2022.

Pero uno de sus pasos más recordados fue el que tuvo en Universidad de Chile, donde el cuidatubos de 35 años solo estuvo un semestre en el que acusó amenazas y hostigamiento por parte de la fanaticada azul y este terminó yéndose por la puerta de atrás.

14 partidos disputó Galíndez con la camiseta de la U | Foto: Agencia Uno

Juan Manuel Tévez, compañero de Galíndez en la escuadra ecuatoriana, dialogó con AS Chile sobre el breve paso del nacido en Rosario, Argentina, por el Romántico Viajero.

"Jugué con él en Católica de Quito, después se fue a la U y cuando partió le deseamos lo mejor porque iba aun grande. Sin embargo, no fue como él esperaba, no lo pasó como quería, pero vino acá y vio un grupo de amigos, así que enganchó de inmediato. Lo hicimos sentir bien y anda siempre sonriendo y haciendo bromas", aseguró el ex Coquimbo Unido y Unión La Calera.

"Estaba callado, triste. Venía de pasar un momento feo para su carrera y a mí me chocó que le pasara eso, pero acá encontró su lugar", agregó.

"Me llamó la atención todo lo que vivió, pero uno ve fútbol y ves que los otros planteles son de jerarquía. En la U había muchos jóvenes a los que les faltaba experiencia, no hablo mal de ellos, pero contra Colo Colo y Católica se notaba. Esos equipos tienen jugadores experimentados y la U no los tenía", finalizó.