Hace unos días Bolavip publicó una nota sobre el estado actual de Nery Domínguez, defensor argentino que no está jugando, pero que sigue siendo muy importante al interior del camarín de Universidad de Chile.

Luego de esto nacieron especulaciones sobre el real estado del argentino, en el sentido que estaría molesto por no jugar, algo que nunca se informó en nuestro sitio, pero que de todos modos el comentarista de TNT Cristián Basaure, también descarta.

“Si es molestia, yo creo que es la molestia normal cuando no te toca jugar. Ahora, que esa molestia se lleve a una conducta que vaya en desmedro del equipo, del grupo, creo que no existe y por lo menos no la he visto", asegura.

Para el Tigre "en lo que irradia él, cuando le toca ingresar uno, dos o quince minutos y cuando ingresa lo hace en la mitad de la cancha. Para mí es un líder sin jineta, sin la cinta puesta, pero es un capitán totalmente.

Cristián Basaure alaba a Nery Domínguez y descarta que esté molesto (Archivo)



Además Basaure hace un análisis de lo que deben hacer los jugadors experimentados cuando no les toca jugar. "El verdadero liderazgo se demuestra en estas instancias, cuando no te toca jugar. Siempre que eres titular están todos contentos, pero cuando tienes que sumar no jugando hay un mayor grado de liderazgo”, cerró.

Ante Deportes Copiapó Nery Domínguez tiene la opción de jugar si es que en definitiva Emmanuel Ojeda no puede llegar por su esguince de rodilla.