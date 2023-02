La ausencia de Cristián Palacios, para la buena suerte de Universidad de Chile, no se sintió en el compromiso en que los azules derrotaron por la cuenta mínima a O’Higgins de Rancagua con solitario gol de Leandro Fernández.

El Chorri no pudo decir presente frente a los celestes por un desgarro que lo dejó afuera del compromiso, siendo él mismo el que confidenció que prefería ‘perderse un partido antes que cinco’ y, de esa manera, cuidarse.

Si bien recién se va cumplir una semana desde que se supo de su dolencia, lo concreto es que la presencia del uruguayo en los pastos del Estadio La Granja de Curicó está en entredicho y aún no hay claridad sobre el tema.

Palacios es el goleador de la U en esta temporada. | Foto: Agencia UNO

Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, entregó su veredicto sobre qué cree que pasará con el jugador azul: “Para el viernes no va llegar yo creo Cristián Palacios, no lo van arriesgar por el buen rendimiento de Leandro Fernández como 9 y entendiendo que Nicolás Guerra puede ser titular”.

“Yo creo que Pellegrino no va arriesgar a Palacios, para qué. Si es un desgarro lo que tiene, lo sufrió recién hace una semana, no alcanza ni a ser dos semanas para el duelo con Curicó por lo que debiese ser cuidado y no viajar a Curicó”, aconsejó al DT azul.

Recién el jueves se sabrá si Palacios entra o no en la convocatoria de Mauricio Pellegrino para enfrentar a Curicó Unido, aunque todo indicará que el del viernes será el segundo partido que el goleador de la U tenga que perderse por el desgarro que sufrió la semana pasada.