Cristián Caamaño explica el renacer de Universidad de Chile: "Mauricio Pellegrino entendió que no hay que ser tan pragmático ni intransigente"

Universidad de Chile ratificó lo hecho ante O'Higgins la fecha anterior cuando tuvo buenos 45 minutos, lo que le permitió llevarse los tres puntos de El Teniente, algo que ratificó este viernes cuando venció a Curicó Unido 3-1 dejando muy buenas sensaciones.

Cristián Caamaño, periodista de Radio Agricultura, ha sido muy crítico con el entrenador universitario, pero reconoce el cambio en la banca azul.

"Lo principal es que Mauricio Pellegrino se adecuó a sus jugadores y no los jugadores a su sistema, se venía pidiendo a gritos que Fernández saliera de la orilla y quedara más mano a mano con los centrales rivales y no persiguiendo al lateral y a partir de ahí la U tuvo un crecimiento en Rancagua y ahora lo ratificó en Curicó", asegura en conversación con Bolavip.

El periodista razona que "si tu le decías a los hinchas de la U que ganarían tres partidos seguidos después del mal arranque, hubieran pensado que uno estaba loco.

Caamaño reconoce -ahora- la buena gestión de Mauricio Pellegrino (Agencia Uno)

Y es que Caamaño afirma que "había jugadores, había entrenador pero había que adecuarse a ciertas situaciones, Pellegrino entendió que a veces no hay que ser tan pragmático, ni tan intransigente, no apegarse tanto a un sistema y entender donde podían estar más cómodos los jugadores y a partir de ahí hay un crecimiento de varios, no sólo de los delanteros".

En un análisis de los jugadores, el profesional de las comunicaciones visualiza que "hoy Darío Osorio me pareció un jugador más combativo que el del año pasado, tiene el respaldo de José Castro que ha crecido muchísimo, hoy se ve un Israel Poblete más consolidado en la U y la presencia de Federico Mateos hizo crecer a Emmanuel Ojeda".

Caamaño cree que "estas pequeñas sociedades han consolidado a un equipo que no ha ganado nada, pero que da señales de vida y está caminando, uno no le podía pedir a la U que corriera una maratón, pero sí que pudiese caminar y a partir de ahí, puede entusiasmar, quizás no para ser campeón, pero para pasar un año más tranquilo".