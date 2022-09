Diego López no ha podido estar a la altura de lo que se esperaba de él en Universidad de Chile, equipo que actualmente tiene sumido en la parte baja de la tabla de posiciones a un punto de la zona de descenso y que hoy se juega una verdadera final ante Coquimbo Unido.

El estratega charrúa sabe que el partido de hoy día podría ser decidor de cara a su futuro en Universidad de Chile, en donde no conseguir los tres puntos frente al cuadro pirata podría decantar en una posible salida del CDA.

Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, abordó la ‘final del mundo’ ante Coquimbo y la situación actual del DT azul, en donde aprovechó de lanzar una bomba sobre lo que esperaba la dirigencia de Azul Azul post derrota en el Clásico Universitario ante Universidad Católica.

La U se juega la vida en Valparaíso esta tarde. | Foto: Agencia UNO

“La U ha tomado tantas malas decisiones respecto a los entrenadores, han tenido miedo de sacarlos. Esperaron un gesto de Diego López después del Clásico Universitario que no llegó”, reveló.

Caamaño comentó la importancia que tiene el duelo de esta tarde en Valparaíso: “Ahora se juega todo, en un partido se juega la continuidad y no le sirve el empate, empatar con Coquimbo de local es un pésimo resultado en todos los sentidos: quiere decir que no le puedes ganar al peor equipo del campeonato y después tiene que enfrentar a equipos con mejore linaje”.

“Fue el propio López el que se puso la soga al cuello, el que no le supo entregar el mensaje de manera correcta al equipo, el de darle herramientas, el que quiso estirar el chicle a esta situación”, complementó.

ver también Ex azul entrega mensaje de aliento y explica cómo tiene que jugar hoy

“Vamos a ver si estos diez días de diferencia entre el Clásico Universitario y este partido le permitieron trabajar y que eso se vea reflejado en la cancha. Todos los técnicos trabajan, nadie dice que no sepan trabajar. Pueden ser grandes motivadores, pero como estrategas fracasan. A lo mejor Diego López no encontró su lugar en el mundo en Chile y en 90 minutos tendrá que demostrar que estaba capacitado para entrenar a la U, si no, quedará marcado como el peor técnico de la historia de Azul Azul si la U no gana y termina yéndose con un rendimiento peor que paupérrimo”, remató el comunicador.