Universidad de Chile despedició una gran oportunidad de seguir sumando de a tres puntos en el Campeonato Nacional tras la igualdad ante Unión La Calera, partido que no estuvo exento de polémicas en los minutos finales, producto del mal comportamiento de algunos hinchas azules.

Ya han pasado algunas horas del pitazo final y el periodista Cristián Caamaño en Deportes Agricultura lanzó fuertes palabras para el actual momento de Lucas Assadi, uno de los jugadores con mayor proyección en el Romántico Viajero y del fútbol chileno, quien ha perdido protagonismo desde la llegada de Mauricio Pellegrino.

"Assadi le da la razón a Pellegrino de darle 10 o 15 minutos, está con una falta terrible de confianza. Yo no sé si él no está entendiendo el discurso, no sé si se taimó, pero este chico Assadi no es ni la sombra de lo que era el año pasado, perdió toda la magia", aseveró.

Assadi no ha podido ser titular en el esquema de Pellegrino | Foto: Agencia Uno

"Él tenía esa capacidad de cuando recibía el balón, se sacaba al marcador con un giro pero ahora no puede...Juega al toque y cuando quiere arrancar, ya lo pillan", agregó.

Pero no fue al único jugador que criticó el profesional de las comunicaciones, esto porque Darío Osorio también se llevó duros reproches por parte del reconocido rostro de ESPN Chile.

"Eso le está pasando también a Osorio porque está jugando porque no hay más. Si la U tuviera un extremo izquierdo, no juega Osorio. No está desequilibrando en ataque, está cumpliendo una labor táctica pero para él no lo tiene para eso, a él no lo van a vender tapando al lateral, a él lo van a vender para desequilibrar", remató.