Cristián Caamaño liquida a Mauricio Pellegrino: "Uno no sabe si está Diego López, Santiago Escobar o Rafael Dudamel en la banca de la U"

En un duelo que prometía, Universidad de Chile y Cobresal no se mostraron los dientes y terminaron igualando sin goles en un deslucido compromiso en el Estadio Santa Laura, partido válido por la fecha 14 del Campeonato Nacional

El equipo de Mauricio Pellegrino no pudo hacer prevelacer jugar en condición de local y pese que contó con las ocasiones más claras de gol en los minutos finales del cotejo, el cuadro bullanguero no profundizó y no generó mayor daño ante una férrea defensa rival.

Pellegrino no termina de convencer del todo a los hinchas azules | Foto: Photosport

El periodista Cristián Caamaño en la transmisión oficial de Deportes Agricultura no quedó para nada conforme el desempeño mostrado por los azules ante los mineros y se fue en picada en contra del estratega argentino.

"Uno no sabe si está Diego López, si está Santiago Escobar o Rafael Dudamel en la banca de la U. Lo cierto es que cuesta entender qué o cuál es la filosofía de Pellegrino en la U. Yo puedo entender que sea un equipo equilibrado que se defiende, pero una cosa es defenderse con cinco hombres y otra cosa es un equipo que quiere protonizar el partido", dijo el profesional de las comunicaciones.

"Esta U es realmente una lágrima y no solo eso sino que además terminó aniquilando a jugadores que prometían como Darío Osorio", remató el panelista de ESPN Chile.

Ahora, la U deberá dar vuelta la página y se enfocará en lo que será el compromiso ante Ñublense de Chillán, el cual se disputará el sábado 20 de mayo a las 15:00 horas.