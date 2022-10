Cristián Caamaño no tiene piedad con Sebastián Miranda: "Tiró a la basura todo lo que había ganado, no tiene las herramientas para manejar a la U"

Dolorsa y vergonzosa caída ante Huachipato en Talcahuano por cuatro tantos a cero provocó un mar de críticas no solo al pobre rendimiento de algunos futbolistas, si no más bien a las determinaciones que tomó el técnico de Universidad de Chile, Sebastián Miranda.

Algo que no cayó muy bien en quienes siguen al cuadro azul y si bien el propósito era guardar elementos "titulares" pensando en la semifinal de vuelta por Copa Chile ante Unión Española, el costo deportivo fue altísimo donde la U a ratos parecía hacer un verdadero, digámosle, papelón, para ser sutiles.

Uno que apuntó drásticamente al entrenador fue Cristián Caamaño. El periodista en diálogo con Bolavip fue enfático en señalar que "en estos diez días, Miranda tiró a la basura todo lo que había ganado en sus dos ciclos anteriores en la U".

El comentarista de ESPN enumeró los episodios en el que el ex jugador de Unión Española erró en su actuar, apuntando en que no tuvo la capacidad de liderazgo para resolver el problema entre el portero Cristóbal Campos Véliz y Ronnie Fernández Sáez.

"Primera señal equívoca del técnico fue no castigar a Cristóbal Campos ni a Ronnie Fernández. Ambos como si no hubiese ocurrido nada, demuestran que siguen enojados, que no hay ninguna conversación al interior del club para tratar de limar asperezas. La famosa fotografía del miércoles en que Ronnie está a un metro de Campos. Señales, cosas que no pueden ocurrir en la U al menos hacia afuera, Miranda las sigue permitiendo", sentenció Caamaño.

"Tiró a la basura todo lo que había ganado", fue la reflexión de Cristián Caamaño en relación al desempeño de Miranda en los últimos días (Agencia Uno)

En relación a lo presenciado en el Huachipato CAP Acero, el comunicador de Radio Agricultura argumenta que nuevamente el estratega comete un grave error al enviar una oncea alternativa, pero sobre todo la decisión de alinear a Pablo Aránguiz quien protagonizó un hecho de indiscplina durante la semana. "Ahora lo del domingo, como si no bastara el papelón de la U en el campeonato, decreta a un equipo absolutamente suplente, manda a la cancha a Pablo Aránguiz como si no hubiese pasado nada y se hace expulsar".

Finalmente, recalcó que el técnico de la U, perdió todo piso si se creía que podía seguir al mando de los azules en la próxima temporada. "Todo el manejo futbolístico que había tenido, lo echó por la borda por todas estas situaciones que planteo. Creo que si había alguien que pensaba que Miranda podía seguir, con lo que pasó en estos diez días, no tiene las herramientas para manejar a un equipo como la U", concluyó Caamaño.