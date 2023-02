Universidad de Chile venció por la cuenta mínima a O'Higgins en El Teniente de Rancagua con gol de Leandro Fernández, ganando dos partidos consecutivos en el Campeonato Nacional y encumbrándose en la tabla de posiciones.

Para Cristián Caamaño más allá de destacar al delantero argentino por su gol agónico, el periodista hace mención a uno de los refuerzos que llegó este 2023.

"Cumplidas cinco fechas con una U que todavía le cuesta ser regular, que tiene malos pasajes e irregulares hay que reivindicar un nombre: Matías Zaldiva", asegura.

Agregando que "de una vez por todas el hincha de la U debe ser consciente que se trajo un gran refuerzo, un tipo que le dio jerarquía, que agranda a los compañeros y que asusta a los rivales y que de una vez por todas le dio una solución a la U que tuvo por años y que no resolvieron otros centrales extranjeros como Ramón Arias y otros".

Cristián Caamaño le hace un monumento a Matías Zaldivia (Radio Agricultura)

Es el momento de reivindicar a Matías Zaldivia, no hacerlo por su pasado colocolino es termo y no reconocerlo es no querer a la U, si algo ha demostrado este defensa es entrega, coraje y corazón y es momento cuando todos se van a quedar con Leandro Fernández como figura, hay que reconocer que Zaldivia se ha ganado un lugar en este equipo y en el corazón de los hinchas de la U