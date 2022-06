Hernán Galíndez está metiendo presión para buscar una salida repentina de Universidad de Chile. Instancia en la cual el portero quiere dejar la institución respecto a un hostigamiento que ha comenzado a recibir con respecto a la situación del caso de Byron Castillo y por la cual su familia estaría deseando dejar lo antes posible el país.

El exfutbolista Cristián Castañeda conversó de forma exclusiva con Bolavip en la cual se le consultó por esta situación, donde categóricamente expresó que espera que el futbolista pueda recapacitar de sus decisiones y continue defendiendo el arco de la Universidad de Chile para la segunda rueda del fútbol chileno.

“Yo creo que son tonteras de los hinchas que sería con un mal mensaje que él se fuera. Mira, podemos coincidir en que, si fue buen o mal arquero, pero es cosa en la cual ha demostrado que tiene condiciones. Me parece muy malo que se fuera por un tipo de amenazas porque quiere decir que estamos validando este tipo de cosas”.

En esta misma medida, el exfutbolista contempló que también hay que tener mucho cuidado con la ocurrencia de las redes sociales. “Sería un gran error. Insisto, sucumbir ante este tipo de cosas me parece que no es lo correcto, así que la verdad no me parece”.

Hernán Galíndez en Universidad de Chile. (Foto: Agencia Uno)

Pero eso no fue todo, debido a que también expresó que “Sin duda compadre, es así porque como tú dices se confunden las cosas y como te dije, me parece que es una mala señal. Espero que se recapacite. Nosotros el día lunes tuvimos una reunión con el primer equipo y los viejos guatones que jugamos, nos dimos un abrazo y le deseamos suerte”.

Finalmente, respecto a este tema, sentenció señalando que “Me parece que sería una pésima noticia que él se fuera por ese tipo de cosas, ojalá que lo recapacite y que pueda contar con el apoyo de todos porque no dejan de ser más que amenazas”.

Otra de las consultas que se le realizó al exfutbolista fue respecto a la presencia de Diego López en el mando técnico de la Universidad de Chile. “Es un tipo tranquilo, piola, me parece que tiene una convicción que ojalá que le resulte porque al final son los jugadores quienes tienen que meter, responder y esperar de hacer cosas importantes. Mejorar la mala campaña que se ha tenido”.

Además, agregó que “No está muy difícil porque la vara no está muy alta, ojalá que entre todos se haga un desafío de llegar a fin de año de la mitad de tabla para arriba. La esperanza es lo último que se pierde, sin duda y de repente son pequeños switch o jugadores que te cambian un sistema. Así que esperamos que esto vaya por buen camino y la Universidad de Chile sea protagonista del campeonato”.