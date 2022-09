En cada fecha, en cada partido, Universidad de Chile está al tanto y si no pueden ganar, la idea es que quienes pelean con ellos abajo tampoco lo hagan. Para el ex delantero azul, Cristian Olguín, la idea es que los partidos se jueguen de manera deportiva y que se eviten sucesos como los que ellos vivieron el día del descenso con arreglo de partidos.

Universidad de Chile está apremiada y el empate frente a Coquimbo Unido el pasado miércoles no ayudó en nada y solo provocó el despido del técnico Diego López.

Es por eso que en la U también juegan en los otros partidos donde son protagonizados por los rivales directos en el afán por no descender. Restan seis jornadas y en La Cisterna se juegan mucho.



El mundo azul está preocupado y uno que vivió momentos malos en los laicos fue Cristián Olguín. El conocido Cepillín conversó con Bolavip y entrega lo que a su parecer son las causas de estos rendimientos. "La U viene hace cuatro años muy mal, institucionalmente. No hacen las cosas bien, los dirigentes se han equivocado mucho. Los jugadores están muy presionados, el otro día dueron verguenza verlos jugar, no llegaron al arco, no daban cuatro toques entre los compañeros. Ahí uno se das cuenta que están muy presionados".

Además el otrora delantero, sufrió en carne viva el hasta ahora único descenso de la U. Jornada para el olvido y al ser consultado sobre si cree que equipos como Colo Colo cuando le corresponda jugar ante Coquimbo Unido y posiblemente llegue como campeón ese encuentro o Universidad Católica que enfrenta a Deportes La Serena, puedan tener un relajo y que pueda ir en perjuicio contra los estudiantiles, Olguín señaló que cree en las buenas intenciones de los deportistas.

Cristián Olguín fue parte del plantel que descendió como también dle que logró el retorno a primera (Captura TVN)

"Que los equipos se puedan arreglar y jugar más relajados, como Colo Colo que jugaría con Coquimbo ya como campeón, yo creo que no, que los equipos tienen que jugar seriamente porque hay muchas cosas que se tienen que definir en los puestos de abajo, no creo que ocurra ese problema", comentó el ex atacante.

No obstante, sí tuvo palabras para lo que ellos vivieron sobre el desarrollo extraño de partidos que terminaron por sentenciar la suerte de la U en primera en aquel tiempo. "Lamentablemente a nosotros sí nos ocurrió en el año que descendimos que hubo resultados muy sospechosos, como el de Católica con la Unión Española o el de Huachipato con O'Higgins. Espero que no ocurran esas cosas, porque le harían muy mal al fútbol chileno", cerró Olguín.