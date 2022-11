La derrota de Universidad de Chile ante Unión Españolapor las semifinales de la Copa Chile caló hondo en los jugadores y el cuerpo técnico, los cuales querían luchar, obtener un pase a la final y así poder intentar ir a la Copa Libertadores.

El ex defensor Cristián Mora dialogó con Bolavip Chile y alzó la voz sobre el rendimiento de los jugadores azules ante los hispanos y la responsabilidad de Sebastián Miranda del momento que atraviesa el elenco universitario.

"Lo que presentó hoy día prácticamente es lo mejor que tiene la U, no tiene más", aseveró el ex polifuncional jugador.

"El libreto de la U es dar dos pases seguidos, buscar el pelotazo y el cabezazo de Ronnie Fernández, lo ha hecho siempre y a veces le funcionó y hoy día Unión lo manejó bien. Lucas Assadi tuvo unos chispazos pero en general en lo colectivo muy poco", agregó.

La U sufrió en los últimos minutos una dura derrota ante la UE | Foto: Agencia Uno

"Lo de Sebastián Miranda no está en cuestionamiento, él ha hecho lo que tiene no más, no tiene más variantes y mira a la banca y lo que entran lo hacen con menos ganas o no tienen interés de querer ser un aporte o desnivelar el aporte. Uno ve a Junior y no sé si será el aporte que necesita la U o no y eso ha sido durante todo el año", remató.

Ahora, la U deberá rápidamente dar vuelta la página y enfocarse en el partido ante Cobresal en el Estadio CAP-Acero, donde el Romántico Viajero intentará cerrar de la mejor forma esta paupérrima temporada.