Universidad de Chile derrotó a Universidad Católica el domingo último en la cancha del Santa Laura y no solo se acostumbran a las victorias en el CDA, si no que uno que estaba perdido del gol, volvió a marcar.

Es Cristian Palacios, quien tras 134 días volvió a romper redes rivales y lo hizo aprovechando un error de Matías Dituro. Un desahogo tal vez para un atacante que arrancó bien la temporada, pero como todo el equipo se ha ido diluyendo y trata de reencontrarse con su nivel en la recta final del año.

Hoy, el Chorri en rueda de prensa tuvo palabras para esta vuela al gol y comentó sobre cómo manejó estos más de cuatro meses sin poder convertir. "La ansiedad la traté de manejar de la mejor manera, sabía que los goles iban a llegar asi es que uno trata de estar tranquilo, trabajar por el equipo y aportar lo que uno más pueda. Los goles llegan en su momento y estoy muy contento por el gol del partido pasado", sostuvo el atacante.

Sobre cómo se sintió al ver el balón ingresar al pórtico norte de la cancha de la Plaza Chacabuco, Palacios reconoció que fue lindo momento, aunque lo expresó con una mesura llamativa. "Sentí mucha alegría por convertir, la verdad es que era un gol importante y más aún por el minuto en que se dio. Feliz por volver a convertir".

Además, tuvo palabras para el mal momento que han pasado los atacantes, donde no han podido convertir y los cuestionamientos se han acrecentado en su figura, como también en la de Ronnie Fernández, ambos muy alejados de las redes rivales.

El desahogo por el gol del Chorri (Agencia Uno)

"Ganando y haciendo el gol, no importa quien lo haga mientras el equipo gane y sume. Los delanteros vivimos del gol, nos exigen goles, pero hay veces en que no se puede, la pelota no quiere entrar o no tienes chances de goles y a veces le toca a otro compañero y eso ayuda al equipo. No hemos tenido tantas chances de convertir goles o rematar al arco, eso es díficil para los delanteros, no nos quedaba ninguna, veíamos como otros delanteros en otros equipos tenían cinco o seis y podían fallar una, nosotros si teníamos una no podíamos fallar. La paciencia hay que manejarla", sostuvo e Chorri.

Finalmente, se refirió si cobrasen un penal, quién sería el encargado de patearlo, a lo que el charrúa comentó que "lo va a patear el que tenga más confianza, el que esté más tranquilo", cerró Palacios.