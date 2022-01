En la Universidad de Chile no quieren que suceda lo mismo de la temporada pasada, donde los azules tuvieron que pelear hasta el último minuto del compromiso ante Unión La Calera para no descender a la Primera B.

Si bien los azules ya contrataron a Ronnie Fernández como delantero, ahora estarían por cerrar otro nueve de cara a la próxima temporada y se trataría de Cristian Palacios, el goleador de la Unión Española, quien tuvo un gran Campeonato Nacional 2021, donde pudo anotar 16 goles en total.

El delantero hispano fue interceptado por los periodistas deportivos a la salida de la Clínica MEDS, donde el jugador se estaba realizando los exámenes médicos de rigor.

"Ahora prefiero no hablar. Todavía no he arreglado nada, no puedo decir nada. Está muy cerca. Todo jugador se ilusiona. Sería un paso importante, no tengo más nada que decir hasta que no esté todo cerrado”, declaró Palacios sobre un posible traspaso.

“Sería un bonito desafío cerrar el pase y uno tiene que aportar su granito de arena. Cuando esté todo cerrado voy a dar notas, voy a poder opinar y estar todo tranquilo”, concluyó el delantero uruguayo.

Recordar que Palacios ya había tenido acercamientos con varios clubes del fútbol chileno y es que desde su llegada a Unión Española ha podido anotar 33 goles en 55 partidos.