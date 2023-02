Cristian Palacios y los cambios de Mauricio Pellegrino en la U de Chile: "Las decisiones las toma él y uno tiene que respetarles, les guste o no"

Si no se sufre, no vale. Universidad de Chile derrotó con lo justo a Magallanes por 2 a 1 en el Estadio La Portada de La Serena, partido válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional, donde los azules volvieron a abrasarse.

Los goles del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fueron anotados por su delantero Cristian Chorri Palacios, quien aprovechó las desatenciones de la zona defensiva de los pupilos de Nicolás Núñez y sigue le dio tres puntos vitales al Romántico Viajero.

Palacios se llevó todos los aplausos que llegaron hasta La Serena | Foto: Agencia Uno

Fue precisamente el ariete quien fue el elegido como la gran figura del encuentro por la transmisión oficial de TNT Sports, por lo que fue entrevistado post partido, en el cual analizó lo que fue la sufrida victoria.

"Un triunfo que sufrimos al final, pero bueno fuimos muy certeros a la hora de definir y eso nos dio la tranquilidad, más allá que al final pudimos hacer un par de goles más pero terminamos sufriendo, lo importante es que se pudo ganar", remarcó el uruguayo.

"Lo teníamos complicado y sabiamos que ellos se iban a venir arriba, pusieron gente de buen manejo y nosotros cometimos un error, nos hicieron un gol, pero con una victoria es más fácil corregir", agregó.

Pese a los goles, el ex Unión Española fue reemplazado a los 69 minutos por Nicolás Guerra, cambio que no dejó muy conforme a los hinchas azules. "Las decisiones las toma él y uno tiene que respetarles, les gust o no, son momentos en el partido uno está a mil y a uno nunca le gusta salir, siempre quiere jugar, pero hoy pude ingresar jugando, convertir los goles y eso es bueno para mí y para el equipo", cerró.