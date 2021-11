Universidad de Chile igualó 0-0 ante Cobresal en El Salvador por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2021. El equipo azul llegó a 36 puntos y deberá esperar la acción de este domingo 18:00 con Curicó Unido (35) que recibirá a Palestino a las 18:00, La Serena (35) que visitará a Unión La Calera y Huachipato que enfrentará en San Carlos de Apoquindo a la Universidad Católica (35). Cristián Romero analizó la igualdad en el Estadio El Cobre.

"Un partido díficil, complejo, la altura es un factor a considerar importante, siento que se generaron muy pocas ocasiones, tuvimos un par de llegadas y una sola ocasión (en el primer tiempo), un cabezazo de Larrivey. Tuvimos 20 minutos donde intentamos jugar, llegar por las bandas. En el segundo tiempo, Cobresal hace valer su condición de local. Estábamos bien cerrados, después tuvimos quizás un poco más de llegadas, pero al final un partido que termina 0-0... un pivoteo de Junior que no alcanzó a conectar Larri", comentó.

"Fue un partido trabado en algunos momentos, tuvimos el control por las bandas en los primeros 20 minutos, en el segundo tiempo fue un partido de trazo largo, Cobresal intentó jugar a ras de piso, también metía pelotas largas, fue un partido con características por la situación que están viviendo ambos equipos. En el último cuarto tuvimos para llegar con más tranquilidad, pero la altura te va a desgastando. Valoro el punto, esto todavía no se decide, vamos a ver que pasa mañana con la fecha y todo esto se va a definir en el último momento", añadió.

El DT reconoció la falta de generación y concreción: "Nos cuesta llegar al gol, generar ocasiones, quizás será el momento que estamos viviendo, felicito a los jugadores por el esfuerzo que se hizo".

Romero intenta mantenerse optimista: "Me gusta mirar el vaso medio lleno y eso a ustedes (periodistas) no les gusta, por eso vienen las críticas, las acepto. El fútbol se mide por resultados y eso lo tengo claro.En el momento que estamos se hace difícil que el equipo recobre la memoria de pasajes del torneo", aseguró.

"Todavía seguimos vivos, con la posibilidad hasta el último momento, la vamos a pelear hasta el último y nos vamos a aferrar a eso", complementó.

Relojito explica como enfoca su mentalidad: "Si uno se remite a los números, todas las cosas tienen una manera de analizarse, los números es una, intento analizar las cosas que hemos ido mejorando, lo deficitario mejorarlo. Hicimos un buen trabajo esta semana, la intensidad y como trabajó el equipo me hizo abrigar esperanzas en que podíamos ganar el partido. Hemos intentando transmitirle esa confianza a los jugadores para que pueda fluir el fútbol que tienen".

El DT asegura que "los números no mienten, la mirada que tiene usted es bastante pesimista, me estoy intentando abstraer de eso, no es fácil, es más complejo, porque trabajamos con personas, con seres humanos que vibran con todo lo que los rodea, cuando hay ese ambiente tan pesimista suele complicarse el tema", cierra.