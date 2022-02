Universidad de Chile tendría listo a su nuevo refuerzo y sería el uruguayo Álvaro Brun. El jugador de 34 años es el actual capitán de Montevideo City Torque, donde también milita el chileno Marcelo Allende.

El volante podría ser la principal opción que manejan en la dirigencia azul para ya comenzar a cerrar el plantel de cara a la temporada 2022. Además, Brun viene con rodaje, pues a mitad de semana junto al elenco charrúa enfrentaron a Barcelona de Ecuador por la fase previa de Copa Libertadores.

Precisamente, fue Danilo Díaz durante este jueves en Los Tenores de ADN, que entregó su opinión con respecto al partido que desarrolló el mediocampista ante la escuadra ecuatoriana.

"Lo vi contra Barcelona. Me gustó, jugó bien en el Torque. Lo encontré bien ordenado, volante central uruguayo clásico bien parado al medio. Es de ese estilo de Diego Scotti, quizás no con el mismo manejo. Lo otro, es que le revisaba la carrera y creo que no ha hecho una diferencia económica. Él se vendrá a jugar la vida acá", dijo Díaz.

Veremos en las próximas horas si La U concreta la contratación del volante, quien solo cuenta con dos experiencias en el extranjero: Gimnasia de Jujuy en Argentina y el Real Estelí de Nicaragua.