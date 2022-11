Universidad de Chile ya tiene su primer fichaje de cara a la temporada 2023 y se trata del lateral derecho Juan Pablo Gómez, quien superó los exámenes médicos y fue presentado en las redes sociales del elenco universitario.

Mucha crítica por parte de algunos hinchas azules ha tenido el fichaje del ex Curicó Unido, porque estos consideran una obligación tener un director técnico antes que sumar futbolistas.

El ex defensor central Dante Poli, actual panelista del programa Futuro Fútbol Club, analizó la llegada del jugador argentino-chileno al Romántico Viajero y le respondió a los fanáticos del club laico.

"En un muy buen club, ordenado, con estructura, esto pasa y sucede y no hay problema. Esto es parte del fútbol donde hay roles muy establecidos y el DT es parte de este círculo virtuoso, pero el problema es que como la U lo ha hecho tan mal en los últimos años uno desconfía, pero en un contexto bien hecho es como trabaja un club de fútbol profesional", remarcó Poli.

Gómez en su presentación en la U | Foto: Universidad de Chile

"Es muy normal que te armen un equipo y después tú eres capaz de gestionarlo, de administrar estos recursos humanos para sacar lo mejor que tienes. En la U me genera algo de visión negativa de lo que pueda pasar porque no sé quien puede tomar estas decisiones", agregó.

"Está bien armarle el equipo igual eso lo hace el gerente deportivo. No quiero calificar a Mayo porque no lo conozco y me han dicho que es un tipo súper profesional pero la U se da hasta el lujo de tener directores deportivos interinos, no se conformaron con técnicos interinos. Cuando llegas a eso, lo más probable es que sigas dando rebote y no habla bien de un equipo, todo lo que pueda pasar en la U hoy en día con no tanto orden no me genera algo tan positivo", sentenció el que fue considerado como una de las promesas del fútbol chileno en su momento.

Recordar que los dirigentes de Azul Azul trabajan a toda velocidad para amarrar al nuevo estratega que se hará cargo del plantel de cara a la próxima temporada.