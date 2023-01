Las noticias de un posible traspaso ha estado presente todo los días en el vivir de Darío Osorio, quien tras el fracaso de la Roja Sub 20 en el Sudamericano, se ha refugiado en su familia para no tener que andar respondiendo por los rumores, como la posible venta al Milan.

Fue el lunes de madrugada que regresó a Chile junto a la delegación comandada por el ya ex técnico de la selección chilena, Patricio Ormazábal, quienes no lograron la clasificación al hexagonal final del torneo Sudamericano en Colombia.

El momento en que la oferta del Milan tuvo su mayor fuerza mediáticamente y donde se esperaba una respuesta de parte del jugador, la que siempre fue negativa.

Osorio junto a su polola tras regresar al país.

Ante versiones que se han tomado los medios para saber detalles de la teleserie del momento, que podría tener otro capítulo, Osorio nuevamente se refugió en sus seres queridos.

Así lo dejó ver en Instagram, donde se vio acompañado de su polola, Catalina Díaz, que es su gran compañera viviendo en Santiago.

La pareja publica sus fotografías regaloneando, pero no expone más allá, lo que va en la línea de como siempre ha sido el jugador, cuidando sus temas familiares.

"Darío no habla con nadie, no da entrevistas. Es súper bajo perfil. Afortunadamente no lee tantos comentarios", comentó su mamá, Alicia Osorio, hace algunos días en Las Últimas Noticias.

En ese mismo sentido, ha estado estos últimos días, tratando de que la oferta no lo mueva de su gran meta que es en Universidad de Chile, donde esta jornada regresó a los entrenamientos en el CDA.