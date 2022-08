Pese a que fue probado en la semana en el equipo titular de Universidad de Chile, el jugador sub 17 Yahir Salazar fue citado por Esteban Valencia para que sea parte del cuadro sub 21 azul que disputará la segunda fecha del torneo ante Everton de Viña del Mar

La expulsión de Bastián Tapia en el Superclásico ante Colo Colo en Talca y su correspondiente suspensión de dos partidos, obligó a Diego López a probar diversas fórmulas para formar la última línea en el duelo ante Unión Española.

Todo indica que Álvaro Brun será titular absoluto ante los hispanos ocupando una plaza en la zaga, pero, el estratega uruguayo decidió en la semana darle una chance al sub 17 Yahir Salazar, promesa universitaria y con paso por los sparrrings de Martín Lasarte en la selección chilena.

El novel jugador hizo dupla con el experimentado charrúa y más allá que es un futbolista de todo el gusto de López, en definitiva, no formará parte del 11 azul ante los hispanos, y ni siquiera será citado porque este sábado aparecerá en el duelo de la sub 21 universitaria ante Everton en la segunda fecha de la categoría.

Además de Salazar, Esteban Valencia, entrenador de la serie, citó a otros jugadores que han participado en el primer equipo, como José Castro, Enzo Fernández y Cristóbal Muñoz.

Cristóbal Muñoz reaparecerá en la sub 21 de la U luego de una lesión (Agencia Uno)

Pese a que había muchas expectativas con el rendimiento del lateral izquierdo, no ha sido parte de las últimas citaciones de López, quedándose Marcelo Morales con el puesto.

La U sub 21 enfrenta a Everton a las 11:00 de este sábado en el Centro Deportivo Azul.