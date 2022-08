Apenas se fue el ecuatoriano Hernán Galíndez, Universidad de Chile se puso a buscar un arquero que viniera a ser el suplente de Cristóbal Campos, arquero designado por Diego López para ser el portero titular de cara la segunda parte del año.

Cuando se esperaba el acuerdo entre la U y Santiago Morning para la llegada de Leandro Cañete, apareció Martín Parra como refuerzo inesperado para los azules, golero que pertenece a Huachipato y que había tenido un paso por el fútbol peruano.

El DT uruguayo dejó en claro que quería un portero con mayor experiencia que pudiera pelear el puesto con Campos, sin embargo, igual llegó el acerero provocando molestia entre los hinchas azules que preferían la vuelta del canterano azul.

López no escondió nunca que no estaba de acuerdo con el fichaje y así lo demuestra semana a semana, porque ante Unión Española, no aparece Parra y los arqueros que viajaron a Coquimbo fueron Cristóbal Campos y Pedro Garrido.

Diego López sigue sin ocupar a Martín Parra (Prensa U de Chile)

Hace sentido lo declarado por el uruguayo hace unas semanas cuando aseguró que "entendí que no era una posición de un grande que sabía que no iba a venir a jugar. Y por ahí quizá que no está ni en el banco. No era fácil, fue algo puntual y distinto”.

Martín Parra tendrá que seguir esperando, aunque queda claro que Diego López no tiene mucha intención de contar con él.