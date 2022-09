Diego López versus plantel de Universidad de Chile: El origen de un quiebre que tiene a la U peleando el descenso

Diego López ya dejó el país, ya no es más el técnico de Universidad de Chile y el reemplazante es quien era uno de sus ayudantes, Sebastián Miranda. Pero no fueron días tranquilos para el Memo en el CDA, desde el enojo de miembros del plantel por el cambio de la dieta, hasta de promesas de parte de la dirigencia para él armar el plantel 2023, algo que no pasará.