Diego Rivarola apunta sus críticas a Azul Azul y a Michael Clark por el mal momento institucional de la U: "No lo he escuchado decir qué es lo que quiere y para qué llegó"

Tan solo dos días quedan para que ruede el balón en el Superclásico del fútbol chileno. La Universidad de Chile y Colo Colo tendrán nuevamente un frente a frente, donde el Popular llega como el gran favorito para quedarse con el partido, pero los azules quieren romper la mala racha de los últimos años.

Diego Rivarola es uno de los jugadores históricos del Romántico Viajero, tanto que "Goku" fue la gran figura de la última victoria azul ante el Cacique en el estadio Monumental, encuentro del que ya se cumplirán luego los 21 años.

Fue el propio mendocino quien conversación con el programa La Tribuna de Inicia Deportes se fue en picada en contra de la dirigencia de Azul Azul por el mal momento que atraviesa la institución.

"En lo futbolístico, la U viene de años haciendo malas campañas. Nos guste o no, es la realidad. No podemos encontrar un equilibrio futbolístico o de resultados. Y desde lo institucional, se nota que hay poca claridad de lo que efectivamente quieren los dueños del club", comenzó diciendo en Argentina.

En la misma línea, agregó que "en vez de pensar si el problema está en el técnico o en el jugador, ¿no será un problema de claridad institucional en el club? ¿A qué apuesta el club? ¿A los jugadores jóvenes? ¿A ganar el torneo nacional? ¿A ser un equipo de venta de jugadores? ¿Apuesta a ganar la Copa Libertadores? Después de tantos años de inestabilidad, es lo primero que empezaría a ordenar".

Para luego, aconsejó a Michael Clark de hace las cosas mejores en el elenco universitario."Lo que necesita la U es ordenarse desde arriba hacia abajo. Lo hemos intentado al revés, de abajo hacia arriba, y me parece que no ha dado resultados. ¿Por qué no ordenamos bien desde arriba? ¿Qué quieren? No sabemos, y no he escuchado a (Michael) Clark decir qué es lo que quiere, para qué llegó. Ahí está uno de los principales problemas", indicó.

Finalmente, recalcó que "los problemas venían de épocas anteriores... pero uno sabía y pueden haber apostado mal, a lo mejor querían jóvenes para venderlos, como después de Jorge Sampaoli y Federico Valdés, con José Yuraszeck y Carlos Heller, que apostaron y les salió mal. No fue una buena dirección", cerró.