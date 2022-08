El ídolo de Universidad de Chile y ex goleador, Diego Rivarola, habló sobre las pretensiones que se le puede exigir a la U en este delicado momento, en el cual el ex delantero cree que no se le puede pedir mucho y, a lo más, tendrá momentos de buen fútbol.

Diego Rivarola durísimo con el presente futbolístico de Universidad de Chile: "La U no va a jugar bien, va a tener momentos"

Universidad de Chile está batallando con la irregularidad para ver si puede resurgir este fin de semana cuando tenga que enfrentar a Universidad Católica en una nueva versión del clásico universitario a disputarse en el Estadio Nacional.

El equipo dirigido por Diego López llega con buen pie en lo anímico tras conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Chile, pero sigue con un manto de dudas en lo futbolístico con un irregular juego que sigue sin convencer a sus hinchas.

Para el sábado, eso sí, López no tendrá otra que tirar toda la carne a la parrilla y esperar encontrar una jornada soñada en Ñuñoa, donde el hincha azul se reencontrará con el plantel después de meses por el cierre del coliseo ñuñoíno.

La U espera celebrar ante Católica. | Foto: Agencia UNO

Quien no le tiene mucha fe a la U desde el juego es Diego Rivarola, ídolo azul y ex jugador quien fue muy duro en señalar que “Desde lo futbolístico, de lo competitivo, de todo… a lo que voy yo es que no tiendo cuál es la discusión, ¿por qué esperan que la U juegue bien?, ¿para qué están esperando?”.

Rivarola no dejó pasar la oportunidad y asegura que a la U le cuesta mantener un rendimiento sostenido en el tiempo y, por lo mismo, no se le puede exigir 90 minutos de buen fútbol: “Si no va a jugar bien, va tener momentos”, declaró.

ver también Pato Yáñez pierde la paciencia con Junior y Palacios en la U

Azules y cruzados se verán las caras el próximo sábado 27 de agosto en el Estadio Nacional, partido que será clave para las aspiraciones de la U de no complicarse en la parte baja y que marcará el primero de tres duelos que habrá entre ambos equipos en lo que resta del año.